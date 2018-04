Heynckes: Jetzt erst recht!

Einträchtig saßen Jupp Heynckes und Niko Kovac in der Münchner Fußball-Arena nebeneinander, als der aktuelle Bayern-Trainer plötzlich energisch wurde. Es ging um Torjäger Robert Lewandowski, der vor dem Champions-League-Rückspiel bei Real Madrid am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) in die Kritik geraten ist...