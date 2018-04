DEB-Team müht sich zu 4:3 gegen Südkorea

Odense Deutschlands Eishockey-Nationalteam hat eine Blamage gegen Südkorea im letzten Testspiel vor der Weltmeisterschaft nur knapp verhindert.

Gegen den Aufsteiger in die WM-A-Gruppe gewann die Mannschaft von Bundestrainer Marco Sturm mit 4:3 (0:0, 2:3, 2:0). Im dänischen Odense lag der Olympia-Zweite bereits 1:3 zurück, doch Markus Eisenschmid (25. Minute), Leon Draisaitl (37.), Yasin Ehliz (50.) und Sebastian Uvira (56.) schossen Deutschland noch zum vierten Sieg im achten Vorbereitungsspiel. In der folgenden Woche stoßen noch etliche erst dann zur Verfügung stehende Leistungsträger zum Team. Erster WM-Gegner ist am 4. Mai Gastgeber Dänemark.