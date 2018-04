Werder Bremen gegen Dortmund mit Moisander und Augustinsson

Bremen Werder Bremen kann im Spiel gegen Borussia Dortmund am Sonntag wieder auf Abwehrchef Niklas Moisander und Ludwig Augustinsson zurückgreifen. Der Finne Moisander brach am Mittwoch mit Muskelproblemen das Training ab, „steht aber gegen den BVB zur Verfügung“, sagte Werder-Trainer Florian Kohfeldt am Freitag. Auch Augustinsson gab nach dreiwöchiger Verletzungspause grünes Licht. „Ich bin fit“, erklärte der Schwede. Fehlen werden dagegen die gelb-gesperrten Philipp Bargfrede und Florian Kainz. dpa

