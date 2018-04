Kipchoge triumphiert bei London-Marathon

Ganz cool riss Marathon-Olympiasieger Eliud Kipchoge vor dem Londoner Buckingham Palace die Arme in die Höhe und feierte seine Dominanz, rund 1200 Kilometer entfernt erlebte Weltrekordler Dennis Kimetto in Wien eine herbe Enttäuschung. Während der 33 Jahre alte Kenianer Kipchoge am Sonntag in einem...