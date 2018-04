„Alle Gespräche laufen auf Sparflamme“

Am Montag hat Arminia Bielefeld Nägel mit Köpfen gemacht. Da gab der Fußball-Zweitligist, am Freitagabend nächster Gast in Braunschweig, die Verpflichtung von Prince-Osei Owusu zur kommenden Saison bekannt. Bei Ligakonkurrent Eintracht Braunschweig ist an so etwas im Moment gar nicht zu denken. ...