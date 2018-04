VfL unzufrieden mit 0:0 - Casteels: "Das nervt einfach"

Auch 32 Minuten in Überzahl reichen nicht. Mit einem Sieg hätte der VfL Wolfsburg in unruhigen Zeiten bei VW sportlich für etwas Entspannung sorgen können.

So machte der Volkswagen-Club mit dem 0:0 gegen den FC Augsburg zwar einen Platz in der Tabelle gut, muss aber fürchten, vom FSV Mainz 05, der auf dem Relegationsplatz liegt und erst am Montag gegen den SC Freiburg spielt, punktemäßig eingeholt zu werden. Entsprechend werteten Spieler und Trainer Bruno Labbadia das Remis auch eher als Rückschlag.

"Ich gehe eher mit einem schlechten Gefühl ins Wochenende", sagte VfL-Keeper Koen Casteels. "Das war wieder eine Chance, die wir hatten, und wir haben wieder die drei Punkte liegen gelassen. Das nervt einfach."

Labbadia ärgerte sich ebenfalls, "dass wir nicht den Dreier eingefahren haben. Wir hätten es ganz klar verdient gehabt." Nach einer ersten Hälfte ohne große Torchancen steigerte sich der VfL in Durchgang zwei, in der der Augsburger Jan Moravek schon früh die Gelb-Rote Karte gesehen hatte. Die Gastgeber kamen zu Möglichkeiten, waren vor dem Gehäuse des FCA aber zu ineffizient. "Mit dem Platzverweis haben wir das Spiel im Griff gehabt", sagte Labbadia. Da "müssen wir uns einfach belohnen. Das hat heute gefehlt."

Augsburgs Coach Manuel Baum konnte mit dem Ergebnis deutlich besser leben. "Ich bin zufrieden mit dem Punkt", sagte er. "Wir haben gut verteidigt." Die Gelb-Rote Karte für Moravek sei aus seiner Sicht "unberechtigt" gewesen. In Unterzahl habe seine Mannschaft stark dagegen gehalten. "Da muss ich meiner Mannschaft ein Riesenkompliment machen, was sie kämpferisch geleistet hat", sagte Baum.

Mit 37 Punkten wird der FCA kaum noch in Abstiegsnot geraten. "Mühsam nährt sich das Eichhörnchen. Heute nehmen wir den Punkt", sagte Manager Stefan Reuter.