Grizzlys schließen die Kaderplanungen im Tor ab: Davi kommt

Wolfsburg Mit drei Torhütern, acht Verteidigern und 15 Stürmern will Charly Fliegauf in die neue Saison gehen. Das kündigte der Manager des Eishockey-Erstligisten Grizzlys Wolfsburg an. Ein Mannschaftsteil ist auch bereits voll besetzt. Mirko Davi wird Torwart Nummer 3.