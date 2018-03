Auf die feine englische Art

Sie sind Nachbarn. Vielleicht liegt es daran. „Ich mag Ilkay als Typ überhaupt nicht“, sagt Leroy Sané. Er sitzt am Sonntagmittag in der obersten Etage eines gläsernen Gebäudes am Berliner Landwehrkanal. Neben ihm hat Ilkay Gündogan Platz genommen. Der brummt: „Das beruht auf Gegenseitigkeit.“ ...