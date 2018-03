In 22 Kämpfen noch unbesiegt

Wohin Tyron Zeuge in diesen Tagen in Hamburg auch kommt, Promoter-Legende Don King ist meist schon da und lächelt alles in Grund und Boden. Ob Pressekonferenz oder Medientraining – der Weltstar mit der Starkstromfrisur macht kräftig Werbung für seinen nigerianischen Schützling Isaac Ekpo, der Zeuge...