Sturm will so viele NHL-Stars wie möglich

Berlin Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft startet ab dem 2. April mit zwei Länderspielen gegen Russland in Sotschi in die WM-Vorbereitung. „Ich hoffe bei der Weltmeisterschaft auf so viele NHL-Spieler wie möglich“, sagte Bundestrainer Marco Sturm in Berlin, wo der Olympiazweite am 21. April im...