DFB fahndet nach neuem Frauen-Nationalcoach

Eine Sitzplatztribüne als Sichtungsbühne. Und eine Halbzeitpause als Presserunde: Kurioserweise kam bereits am Dienstag im Stadion am Brentanobad in Frankfurt-Rödelheim anlässlich des DFB-Pokal-Viertelfinals zwischen dem 1. FFC Frankfurt und Turbine Potsdam auf engem Raum fast alles zusammen, was...