Verhaltene Proteste gegen Montagsspiel in Bremen

Bremen Auch beim dritten Montagabendspiel der Saison haben Fans in Bremen gegen die umstrittene Anstoßzeit demonstriert. Anders als zwei Wochen zuvor in Dortmund fiel der Protest bei der Partie Werder gegen den 1. FC Köln aber verhalten aus. Ein paar hundert Ultras auf beiden Seiten blieben der Partie fern. Auf Transparenten machten die Fans ihrem Unmut Luft. "Spieltagszerstückelung stoppen", stand auf einem der Banner in der Bremer Ostkurve. "Montag ist Ruhetag", stand auf einem Transparent vor dem Kölner Block.