Nächste Verkaufsphase für WM-Tickets startet

Moskau Fußball-Fans können sich vom morgigen Dienstag von 10.00 Uhr an wieder um Tickets für die WM im Sommer in Russland bewerben. Im zweiten Teil der zweiten Verkaufsphase kommt es bis zum 3. April auch auf Geschwindigkeit an. Maßgeblich für den Zuschlag der noch verfügbaren Karten ist diesmal der Eingang des Antrags auf der Ticketplattform des Weltverbandes ( www.fifa.com/tickets ). Keine Karten mehr gibt es für das Endspiel am 15. Juli im Moskauer Luschnikistadion sowie das Vorrundenspiel zwischen Argentinien und Island am 16. Juni im Moskauer Spartak-Stadion.

