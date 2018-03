Die Grizzlys stehen im Viertelfinale

Das war wieder Nervenkitzel pur, aber wie schon am Mittwoch in Spiel 1 hatten die Grizzlys Wolfsburg das bessere Ende auf ihrer Seite und stehen nach dem 3:2 (2:0, 1:2, 0:0) am Freitagabend bei den Schwenninger Wild Wings im DEL-Viertelfinale. Dort trifft die Mannschaft von Coach Pavel Gross ab...