Dzsenifer Marozsan wird in die „Welt-Elf“ gewählt

Hoofddorp DFB-Kapitänin Dzsenifer Marozsan hat es als einzige deutsche Spielerin in die „Welt-Elf“ des Frauenfußballs geschafft. Die Mittelfeldspielerin wurde zum zweiten Mal in Folge in die von der Internationalen Spielergewerkschaft FIFPro pünktlich zum Weltfrauentag veröffentlichten „Women’s World XI“...