Arsenal London gerät immer tiefer in die Krise

London Der 13-malige englische Fußball-Meister FC Arsenal gerät immer tiefer in die Krise. Am 29. Spieltag der Premier League unterlag das Team von Teammanager Arsene Wenger bei Aufsteiger Brighton and Hove Albion 1:2 (1:2) und kassierte damit die vierte Niederlage aus den vergangenen fünf Ligaspielen....