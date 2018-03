Düsseldorf kehrt an die Tabellenspitze zurück

Führungswechsel an der Spitze, Feuer im Keller: Fortuna Düsseldorf hat in der 2. Fußball-Bundesliga die Tabellenführung zurückerobert. Das Team von Trainer Friedhelm Funkel verdrängte den 1. FC Nürnberg (0:2 gegen die SpVgg Greuther Fürth) am Sonntag durch ein 2:1 (1:0) gegen den FC St. Pauli. ...