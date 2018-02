Bei den Löwen Classics mit Deckenschichten der Kälte trotzen

Janine Rijkens mit Wallach Carinjon. So angenehm mild wie damals wird es in diesem Jahr nicht werden. Foto: Florian Kleinschmidt

Minus elf Grad und das drei Nächte lang bis Sonnabend. Bibber. Was machen da die mehr als 300 vierbeinigen Leistungssportler, die bei den Löwen Classics mitwirken? Sibirische Temperaturen – wird das nicht gefährlich für die Pferde, die in den Boxen auf dem Harz-und-Heide-Gelände für die Turniertage untergebracht sind?

Nein, sagt Axel Milkau, der Turnierchef. Durch die langen Zelte, die vielen aneinandergereihten, besetzten Boxen ergebe sich automatisch eine gewisse Grundtemperatur. Die vielen großen Tiere wärmen sich also gleichsam gegenseitig – zumindest etwas. Die Zelte zu heizen, sei eh nicht möglich. „Dann würde sich an der Decke jede Menge Kondenswasser bilden“, sagt Milkau.

Und so bleibt als einfachstes und auch wirkungsvollstes Gegenmittel gegen die Kälte das, was wir Menschen auch tun an diesen besonderen Tagen: das Zwiebelsystem. Dann legen die Pferdepfleger den Tieren die eine oder andere Decke mehr auf. Nur wer es kuschelig hat, bringt am nächsten Morgen Höchstleistung – und wird nicht krank. Jede Art von Zugluft allerdings muss unterbleiben. „Klare, kalte Luft ist das Beste für die Pferde“, sagt Milkau aus Erfahrung.

Da die Kälte also keine Probleme bereiten sollte, könnte das aber der Schnee, wenn denn noch mehr fällt. Auf den Zelten für die Pferde, aber auch auf dem Abreitezelt und dem neuen Partyzelt direkt an der Volkswagen Halle darf keine große Schneelast vorhanden sein aus Sicherheitsgründen. Aber die Wettervorhersagen geben jetzt schon Entwarnung: Es soll zwar beim Dauerfrost bleiben, aber das kurze Schnee-Intermezzo vom Dienstag soll von Mittwoch bis Freitag durch drei Sonnen-Tage abgelöst werden.

Gerade recht bei den frostigen Temperaturen kommt da für die Zuschauer die Neuerung, die es in diesem Jahr erstmals bei den Löwen Classics gibt: die Party-Zone.

15 mal 30 Meter groß wird sie sein, mit gastronomischen Angeboten bestückt, eher kuschelig im Vergleich zu den Außentemperaturen und mit bester Sicht auf die Abreitefläche, die sich über 20 mal 50 Meter anschließt. Hier bereiten sich Reiter und Pferde auf ihre Auftritte vor, springen sich ein, bringen sich auf Betriebstemperatur. Ein überdachter Ein- und Ausritt führt direkt an, aber getrennt von der Partyzone in die Volkswagen Halle.