Boxer Westgarth siegte und starb im Hospital

Doncaster Der britische Boxer Scott Westgarth ist nach einem siegreichen Boxkampf im Halbschwergewicht im Krankenhaus gestorben. Das gab sein Promoter Stefy Bull gestern bekannt. Der 31 Jahre alte Westgarth hatte am Samstag in Doncaster nach Punkten gegen seinen Landsmann Dec Spelman gewonnen. In Interviews...