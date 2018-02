Deutsche Olympia-Mannschaft wird in Frankfurt empfangen

Pyeongchang Nach den erfolgreichsten Winterspielen seit der Wiedervereinigung kehrt die deutsche Olympia-Mannschaft heute in die Heimat zurück. Auf dem Frankfurter Flughafen wird der Kern der deutschen Pyeongchang-Delegation empfangen. Mit dabei wird dann auch die Eishockey-Nationalmannschaft sein, die gestern nach einer knappen Finalniederlage gegen die Russen erstmals in der Geschichte Olympia-Silber erobert hatte. Insgesamt gewannen die deutschen Athleten in Südkorea 31 Medaillen, davon 14 goldene.