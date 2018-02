Heynckes glaubt nicht an Lewandowski-Wechsel

München Jupp Heynckes mag im Beraterwechsel von Robert Lewandowski kein Anzeichen dafür erkennen, dass der Torjäger den FC Bayern München womöglich am Saisonende verlassen will. „Es ist erlaubt, dass ein Spieler mal seinen Berater wechselt. Aber das bedeutet in dem Moment doch überhaupt nichts“, sagte der...