Die Basketballer schlagen Serbien mit verjüngtem Team

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat einen ersten großen Schritt Richtung Weltmeisterschaft 2019 gemacht. In der Qualifikation schaffte das Team von Bundestrainer Henrik Rödl am Freitagabend eine Überraschung und besiegte den WM- und EM-Zweiten Serbien in Frankfurt mit 79:74 (40:41). Für...