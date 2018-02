BVB und RB – bloß nicht zu sicher fühlen

Abseits des Rasens trennen Borussia Dortmund und RB Leipzig Welten, auf dem Spielfeld eint die beiden Bundesligisten heute das gleiche Ziel – das Achtelfinale in der Europa League. Mit dem Einzug in die Runde der letzten 16 wollen der DFB-Pokalsieger und der Vizemeister nicht nur ihre letzten Hoffnungen auf einen Titel in dieser Saison wahren, sondern auch das auf der internationalen Bühne zuletzt mächtig angekratzte Image des deutschen Fußballs aufpolieren.

Die Ausgangslage vor den Rückspielen gegen italienische Konkurrenz ist klar: Dem BVB reicht bei Atalanta Bergamo nach dem 3:2-Heimsieg ein Remis zum Weiterkommen, Leipzig kann sich gegen den SSC Neapel dank des 3:1-Polsters aus dem Hinspiel sogar eine knappe Pleite vor heimischer Kulisse leisten.

Nach acht Bundesligaspielen ohne Niederlage machten sich die Dortmunder gestern mit breiter Brust auf den Weg. „Das Wichtigste ist, dass wir nicht verlieren. Dann kommen wir weiter. Dass das ein hartes Stück Arbeit wird, wissen wir“, sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. „Die Abwehr steht, und vorne haben wir genügend individuelle Klasse, um ein Tor zu schießen.“

Auch Trainer Peter Stöger ist zuversichtlich. „Wir haben in den vergangenen Wochen gezeigt, dass wir schwer zu schlagen sind“, befand der Österreicher. Unter seiner Regie ist aus dem einstigen Dortmunder Erlebnis- ein eher unspektakulärer Ergebnisfußball geworden – wie zuletzt beim 1:0 in Gladbach.

So defensiv wie in den zweiten 45 Minuten dieser Partie will Stöger die Aufgabe in Reggio Emilia, wo Bergamo derzeit seine Spiele austrägt, aber nicht angehen. „Es nicht unser Spezialgebiet, sich dagegenzustellen und die Angriffe aufzufangen“, gestand er, „die leichtere Variante ist die, dass du das Spiel selbst gestaltest. Wir müssen versuchen, unsere Spielkultur über einen längeren Zeitraum auszuspielen, dann hast du selbst weniger zu tun.“ Doch der BVB ist europäisch seit sechs Auswärtsspielen ohne Sieg und hat die letzten drei K.o.-Auswärtspartien verloren.

Für Leipzig müsste schon sehr viel schieflaufen, um den Achtelfinaleinzug noch zu verspielen. Trotz der guten Ausgangsposition warnte Angreifer Marcel Sabitzer jedoch vor der Spielstärke Neapels: „Wir dürfen uns nicht ausruhen im Rückspiel. Die Jungs haben sehr viel Qualität, da kann es schnell gehen.“dpa