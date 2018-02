Göttingen Der abstiegsbedrohte Basketball-Bundesligist BG Göttingen hat den amerikanischen Spieler William Buford unter Vertrag genommen. Dies teilte die BG am Montag mit. Der 28 Jahre alte Guard spielte zuletzt für den französischen Erstligisten BCM Gravelines Dunkerque. Bundesliga-Erfahrung sammelte Buford in der Saison 2015/16 in Tübingen. dpa

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder