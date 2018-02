Bremen Der 1. FC Magdeburg hat sich mit einem 3:1 (1:1) über die Reserve des SV Werder Bremen wieder an die Tabellenspitze der 3. Fußball-Liga gespielt. Vor 4810 Zuschauern trafen am Samstag im Weserstadion Philipp Türpitz (5.) und der Bremer Marc-André Kruska (30.) per Foulelfmeter. Kurz vor Schluss entschieden Nils Butzen (88.) und Tobias Schwede die Partie (90+3.). Der FCM hat nun sieben Punkte Vorsprung auf den ersten Nichtaufstiegsplatz. dpa

