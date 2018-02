Mega-Donnerstag: Dahlmeier, Rodler und alpine Hoffnungen

Pyeongchang Auf die deutschen Wintersport-Fans wartet bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang der Mega-Donnerstag: Biathlon mit Laura Dahlmeier und Arnd Peiffer. Nach ihren Erfolgen im Sprint und der Verfolgung trauen viele Experten der Dahlmaiere eine ähnliche Ausbeute wie bei der WM im Vorjahr zu. In Hochfilzen gewann Dahlmeier fünfmal Gold und einmal Silber. Einen Podestpaltz wollen auch die so erfolgreichen Rodler im Teamwettbewerb sowie zwei große Medaillenkandidaten im alpinen Ski-Bereich mit Viktoria Rebensburg und Thomas Dreßen. Auch im Eiskunstlauf ist ein Podestplatz für das deutsche Duo Aljona Savchenko und Bruno Massot durchaus noch drin.

