Hockey-Team steht bei WM im Halbfinale

Die deutschen Hockey-Herren stehen im Halbfinale der Hallen-Weltmeisterschaft in Berlin. Der Weltranglistenerste besiegte am Freitagabend im Viertelfinale die Schweiz mit 3:0 (2:0). Der Kölner Marco Miltkau (8. Minute) hatte die Gastgeber in der Max-Schmeling-Halle...