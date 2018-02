Erik Balnuweit sprintet zur WM-Norm

Düsseldorf Beim Leichtathletik-Meeting in Düsseldorf hat Wattenscheids Hürdensprinter Erik Balnuweit die Norm für die Hallen-WM vom 1. bis 4. März in Birmingham geschafft. In 7,66 Sekunden blieb er über 60 Meter um vier hundertstel Sekunden unter der Richtmarke und musste sich als Zweiter nur dem Ungarn...