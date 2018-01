Poker-Spielchen mit dem BVB

Für die winzige Minderheit derjenigen, die die Auswüchse des Fußballs noch für ansatzweise normal halten, ist dies eine hübsche Episode. Sie erzählt von einem Mann in einem Flugzeug. Der Mann heißt Pierre-Emerick Aubameyang. Am Samstag hatte er 90 Minuten lang an einem Fußballspiel von Borussia...