Das Rasenthema wird noch diskutiert

Der katastrophale Rasen beim Spiel des VfL Wolfsburg am Sonntag in Hannover – auch am Tag danach sorgte das Geläuf noch für Diskussionen. „Es war schwierig, darauf zu spielen“, sagte VfL-Profi Maximilian Arnold. Weitere Spieler und Verantwortliche beider Klubs reagierten ähnlich, waren entsetzt ob...