Andre Greipel ist schon wieder schneller als alle

Adelaide Der Rostocker Radprofi Andre Greipel hat zum Abschluss der Tour Down Under in Australien seinen zweiten Etappensieg gefeiert. Der Sprinter vom Lotto-Soudal-Team gewann auf dem sechsten Teilstück über 90 km rund um Adelaide den Massenspurt vor Lokalmatador Caleb Ewan. Hinter Weltmeister Peter Sagan...