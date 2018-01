Die Alarmglocken läuten wieder

. Manchmal erklärt eine einzige Szene, warum ein Spiel so lief, wie es dann lief. Am Samstag bei der Partie des VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt gab es so einen Moment in der 28. Minute. Da bekämpften sich auf dem Rasen zwei Spieler mit Haken und Ösen, beide taten alles, um an den Ball zu...