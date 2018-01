Die deutschen Rodler triumphieren in Oberhof

Oberhof Der Heim-Weltcup war fest in den Händen der deutschen Rodler. Olympiasieger Felix Loch (Berchtesgaden) nahm mit seinem ersten Sieg seit rund einem Monat Schwung für die Winterspiele in Pyeongchang auf. Der 28-Jährige siegte am Sonntag souverän. Andi Langenhan (Zella-Mehlis) wurde Dritter. Zum...