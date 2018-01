Schalke mit Goretzka, aber ohne Heidel ins Trainingslager gestartet

Düsseldorf Mit Leon Goretzka, aber noch ohne Sportvorstand Christian Heidel ist Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 am Neujahrstag ins Trainingslager nach Benidorm gestartet. Dort hat Trainer Domenico Tedesco alle Spieler seines Kaders dabei. Fünf Profis reisen direkt aus ihrer Heimat nach Spanien, Heidel wird am 3. Januar im Trainingslager erwartet. Am Dienstag absolviert das Team die erste Trainingseinheit. Bis zum 7. Januar bleiben die Schalker an der Costa Blanca und absolvieren dort am letzten Tag ein Testspiel gegen den belgischen Erstligisten KRC Genk ein Testspiel.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder