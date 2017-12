Taylor zieht ins Halbfinale der Darts-WM ein

Rekord-Weltmeister Phil Taylor steht im Halbfinale der Darts-Weltmeisterschaft und darf zum Abschied weiter auf den großen Coup hoffen. Der 57-jährige Engländer warf Mitfavorit Gary Anderson aus Schottland mit 5:3 aus dem Turnier und untermauerte damit in London seine Ambitionen auf den 17. WM-Titel. Taylor wird nach der laufenden WM seine Karriere als Darts-Profi beenden. In der Runde der letzten Vier trifft "The Power" nun auf Jamie Lewis aus Wales. Im anderen Halbfinale spielt Weltmeister Michael van Gerwen gegen den Engländer Rob Cross.

