Die Grizzlys scheitern an ihren Nerven und an Keeper Klein

Es waren dramatische Szenen, es ging hin und her in der Verlängerung, dann anschließend im Penaltyschießen. Am Ende jubelten die Gäste über den Zusatzpunkt. Die Grizzlys Wolfsburg hingegen haben gestern am zweiten Weihnachtsfeiertag noch kräftig Geschenke verteilt. Denn das 2:3 nach Penaltys (1:0,...