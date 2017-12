Magdeburg übernimmt die Tabellenspitze

Die Magdeburger Fans haben Grund zum Jubeln: Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Magdeburg Am 20. Spieltag der 3. Bundesliga hat der 1.FC Magdeburg gegen SG Sonnenhof Großaspach gewonnen und sich damit die Tabellenspitze geholt.

Der 1. FC Magdeburg überwintert als Tabellenführer der 3. Fußball-Liga. Die Mannschaft von Trainer Jens Härtel gewann am Samstag daheim gegen die SpVgg Großaspach mit 3:0. Die Magdeburger (46) nutzten mit dem fünften Sieg in Serie auch den 0:0-Patzer des SC Paderborn (44) vom Vorabend gegen den Halleschen FC aus und zogen mit zwei Punkten Vorsprung an den Ostwestfalen vorbei auf Platz eins.

Zudem wuchs das Polster auf den dritten und damit den Relegations-Aufstiegsrang weiter an: Der SV Wehen-Wiesbaden kassierte eine 3:4-Niederlage beim FC Carl Zeiss Jena und bleibt bei 36 Punkten. Im FC Hansa Rostock (34) verlor auch der Tabellenvierte seine Partie des 20. Spieltags: Die Norddeutschen kassierten ein 0:3 gegen die Sportfreunde Lotte (22).

In letzter Minute setzte sich der starke Aufsteiger SpVgg Unterhaching (34) mit 1:0 beim Abstiegskandidaten SV Werder Bremen II (17) durch und schloss damit nach Punkten zu den Rostockern auf. Zweitliga-Absteiger Würzburger Kickers gewann mit 2:0 gegen Aufsteiger SV Meppen und zog nach Punkten (28) gleich.

Der Chemnitzer FC vergab eine 2:0-Führung im sächsischen Duell gegen den FSV Zwickau. Am Ende hieß es 2:3 - die sechste Niederlage in Serie. Für Trainer Horst Steffen dürfte die Lage noch brenzliger werden. Chemnitz bleibt Tabellenvorletzter (16), Zwickau ist 16. (21). Die Partie zwischen Preußen Münster und Rot-Weiß Erfurt musste wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt werden. sid