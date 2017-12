Taylor startet mit Sieg in seine letzte Darts-WM

Der 16-malige Champion Phil Taylor ist mit einem Sieg in seine letzte Darts-WM gestartet. Der 57 Jahre alte Engländer gewann zum Auftakt gegen seinen Landsmann Chris Dobey mit 3:1.

Der erfolgreichste Darts-Profi der Geschichte mit dem Spitznamen "The Power" beendet nach der WM in London seine Karriere und peilt im Londoner Alexandra Palace seinen 17. WM-Titel an.

Auf dem Weg ins Finale warten die schottischen Spitzenspieler Peter Wright und Gary Anderson auf Taylor. Die deutschen Profis Martin Schindler und Kevin Münch greifen erst in der kommenden Woche ins WM-Geschehen ein.