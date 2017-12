Holland ist heiß auf die Goldmedaille

13 000 Zuschauer, vier Teams, ein Ziel: Die Handball-WM der Frauen steht vor ihrem finalen Showdown. Wenn in der Hamburger Arena am Wochenende die Medaillen vergeben werden, fiebert auch Rafael van der Vaart live in der Halle mit. Zusammen mit Töchterchen Jesslynn drückt der niederländische...