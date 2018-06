Himmelwärts in der heimischen Werkstatt

Alles unter Kontrolle: Guido Reinhold am Steuerknüppel des Hubschrauber-Simulators in seiner Garage in Engelnstedt.

Mein perfektes Wochenende Guido Reinhold aus Salzgitter tüftelt an einem immensen Helikopter-Simulator in seiner Garage. Ein Flug fühlt sich täuschend echt an.

Guido Reinhold fliegt in Salzgitter über Hamburg und lächelt still in sich hinein. Sein Leichthubschrauber Robinson R 44 schwebt über grün belaubte Bäume, über Einfamilienhäuser und den großen Tower am Flughafen. Hoch, immer höher. Über Wiesen und Felder. Der 46-Jährige steuert eine Linkskurve, die Häuser kippen zur Seite. Schwindel setzt ein. „Das Gehirn lässt sich täuschen.“ Reinhold kehrt zurück in die Waagerechte. Der Klang der Rotorblätter dröhnt in den Ohren.

Dann plötzlich ploppt im Blickfeld des Cockpits ein blaues Fenster mit Text auf. „Windows Updates können installiert werden.“ Der Salzgitteraner landet kurz, steigt von einem der beiden Sitze in der Garage seines Hauses und klickt die Mitteilung am riesigen Computer-Turm daneben weg. Dann klettert er zurück in den beweglichen Pilotensitz. „Schon praktisch, dass man zwischendurch einfach mal kurz landen kann“, sagt er schelmisch.

„ Ich finde das total faszinierend. Man hängt an einer sich drehenden, auftreibenden Scheibe.“ Guido Reinhold, Tüftler aus Salzgitter.

Dann geht der Flug über die Hamburger Kulisse weiter, die Reinhold auf zwölf in Dreierreihen angeordneten Flachbildschirmen verfolgt, die vor die Wand seiner Garage montiert sind. Der simulierte Blick aus dem Cockpit mit zwei Sitzen ist eigentlich ein Blick im trauten Heim.

Es ist eine fast täuschend echte dreidimensionale Realität, die der Salzgitteraner in vier Jahren und ungezählten Arbeitsstunden in seiner Freizeit geschaffen hat. Ein echtes Cockpit im Abstellraum. Ein immer weiter wachsender dreidimensionaler Helikopter-Simulator mit Fluggefühlen. Mit Doppelsitz, analogen Instrumenten, mechanischer Steuerung, die die Bewegung von den beiden Knüppeln überträgt. Die Landschaften der Simulation basieren auf Foto-Dateien. „Fast genau, als würde man einen echten Drehflügler fliegen“, sagt Reinhold.

Jedes Detail muss stimmen: Vor dem Start wird das Öl aufgeheizt, dann prüft er die Instrumente. Sobald er den Motor startet, beginnt es unter dem Sitz zu dröhnen. „Benzingetrieben“, erklärt er, bevor er den Steuerknüppel nach hinten zieht, und den Hubschrauber abheben lässt. Also zumindest im Original. Die Rotorblätter wirbeln eine Staubwolke vom Boden auf. Er bedient die Fußpedale, mit denen er die Drehbewegung im Schwebeflug kontrolliert.

Immer wieder kommen Bekannte zu ihm, um auch einmal abzuheben. Den Heli-Simulator führt er fast jährlich bei den Flugtagen am Salzgittersee vor. Theoretisch kann er jede Landschaft der Welt in seine Simulation laden. Soweit sie erhältlich ist.

Seit Mai 2014 arbeitet er an der Maschine. Kurz nachdem er einen Flug in einem echten „Robinson“ absolviert hatte. Da hat es den passionierten Modellbauer gepackt. „Ich finde das total faszinierend. Man hängt an einer sich drehenden, auftreibenden Scheibe.“ Er stieß im Internet auf Anleitungen für einen Helikopter-Simulator. Und war angefixt.

Seitdem geht der gelernte Elektriker immer wieder in seine Garage. Angefangen hatte er mit zwei Bildschirmen, einem Joystick und einem Sitz, der auf ein Holzgestell montiert war. Lange ist es her. 25 000 Euro an Materialkosten und unzählbare Stunden hat er seitdem in seinen Traum gesteckt. „Es gibt nichts von der Stange.“

Mittlerweile treiben sechs Computer die Simulation an: Einer steuert die Flugberechnung, einer die Instrumente, vier die Visualisierung auf den Monitoren. Die Bewegungen vom Steuerknüppel und den Pedalen werden eins zu eins übertragen. Die Mechanik: Marke Eigenbau. Die Instrumente: handgefertigte Auftragsbauten aus Holland. Unter den beiden Sitzen für den Piloten und seinen „Beifahrer“ befinden sich „Bodyshaker“, Motoren, die Vibration erzeugen. Bald sollen sie auch noch Neigungen nachempfinden. Und die Hülle eines echten Cockpits hätte er gern in der Garage. „Könnte eng werden“, sagt der gelernte Elektriker. Oder soll dafür vielleicht noch einen Anbau entstehen? Er schaut hinüber zu seiner Frau Melanie.

Doch die schüttelt vehement den Kopf. Definitiv nicht. Da hört es auf mit dem Verständnis, das sie ansonsten aufbringt. Sie springt hin und wieder als Testpilotin ein, wenn Reinhold an einer Neuerung tüftelt. Ansonsten hält sie wohlwollende Distanz zu seinem Hobby. „Dafür habe ich nicht genug Geduld“, sagt sie und lacht. Ob ihr das Ganze nicht gelegentlich zu weit geht? „Manchmal steigert er sich etwas hinein“, erklärt sie und blickt zu ihrem Mann. „Dann muss ich ihn bremsen.“ Der lächelt – mit einem Ausdruck zwischen ertapptem Jungen, Bastler-Stolz und Dankbarkeit.

Wie sicher ist eigentlich der Flug in der virtuellen Realität? Was passiert bei einem Absturz? „Das ist nicht so schlimm. Die Simulation lädt neu. Dauert nur etwas.“ Bilder einer Explosion gibt es nicht. „Das ist kein Computerspiel. Ich will fliegen lernen.“

Glücklicherweise passieren dem Heimat-Piloten solche Missgeschicke nur noch selten. Inzwischen könnte er einen echten Helikopter fliegen, glaubt der Tüftler. Doch die Pilotenlizenz zu erwerben, das ist ihm zu teuer. Außerdem ist der Garagenflug praktischer – und irgendwie bequem. „Hier stolpere ich schnell rüber. Zum Fliegen müsste ich immer raus. Außerdem bin ich nicht so der Vereinsmeier.“

Nach dem Rundflug über Hamburg setzt Reinhold zur Landung an. Immer tiefer steuert er den Robinson. „Nicht zu schnell“, murmelt er. Start und Landung sind das Schwierigste. Wieder wirbeln die Rotorblätter Staub auf. Pixelgenau zu erkennende Grashalme biegen sich in einem Wind, den es nicht gibt.

Dann wird wieder gebastelt. An einem Werkstück, das vielleicht niemals endgültig fertig wird. „Ideen habe ich noch genug.“