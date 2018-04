3 x 2 Eintrittskarten gewinnen Gartenträume in Hundisburg

Braunschweig Unsere Zeitung verlost 3 mal 2 Karten für die Ausstellung „Gartenträume“ vom 20. bis 22. April auf Schloss Hundisburg in Haldensleben in Sachsen-Anhalt. Die Ausstellung ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Messe ist der grüne Treffpunkt für Garten- und Landschaftsbau, Gartenbedarf und Blumen.

Rufen Sie Mittwoch von 0 bis 24 Uhr an: (0 13 78) 90 11 00* * 0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, abweichender Mobilfunktarif. Geben Sie Name, Anschrift und Telefonnummer an, oder senden Sie eine SMS mit dem Text: BZV0 an 9 96 99** **SMS 0,50; VD2-Anteil 0,12 €.

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Foto: dpa