„Kulturschätze rund um den Elm“ Radtourenbuch zu gewinnen

Unsere Zeitung verlost 10 Exemplare des Radtourenbuches „Die 20 schönsten Radtouren – Ein Tourbuch für den Naturpark Elm-Lappwald“ von Thomas Kempernolte. Die Radroute „Kulturschätze rund um den Elm“ wird am 19. April um 16 Uhr im Eulenspiegelmuseum in Schöppenstedt eingeweiht.

Rufen Sie Montag von 0 bis 24 Uhr an: (0 13 78) 90 11 00*

* 0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, abweichender Mobilfunktarif. Geben Sie Name, Anschrift und Telefonnummer an, oder senden Sie eine SMS mit dem Text: BZV0 an 9 96 99**

**SMS 0,50; VD2-Anteil 0,12€.

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.