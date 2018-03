Buch und Taschenlampe „Fünf Freunde und das Tal ...“

Braunschweig Unsere Zeitung verlost anlässlich des Kinostarts von „Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier“ am 15. März drei Fan-Pakete. Diese enthalten jeweils das Buch und eine Taschenlampe. Sommerferien, aber die fünf Freunde müssen zur Hochzeitsfeier eines Cousins fahren. Ein Motorschaden zwingt zum Zwischenstopp. So lernen sie Marty kennen, dessen Vater ein Dinosaurierskelett entdeckt hatte. Die fünf Freunde machen sich auf die Suche...

Rufen Sie Freitag von 0 bis 24 Uhr an: (0 13 78) 90 11 00* * 0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, abweichender Mobilfunktarif. Geben Sie Name, Adresse und Telefonnummer an.

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Foto: Constantin Film Verleih