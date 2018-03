Eintrittskarten zu gewinnen Zirkus Charles Knie

Braunschweig Unsere Zeitung verlost 10 mal 2 Karten für die Vorstellung des Zirkus’ Charles Knie am Freitag, 23. März, 19.30 Uhr auf dem Schützenplatz in Braunschweig. Der Zirkus gastiert vom 23. bis 28. März auf dem Schützenplatz in Braunschweig. Am 24. März lädt Zirkus Knie darüber hinaus von 11 bis 13 Uhr zu einem Erlebnissamstag mit einer kommentierten Raubtierprobe bei freiem Eintritt ein.

Rufen Sie Samstag von 0 bis Sonntag 24 Uhr an: (0 13 78) 90 11 00* * 0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, abweichender Mobilfunktarif. Geben Sie Name, Adresse und Telefonnummer an.

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Foto: Zirkus Knie