Blütenpracht zu jeder Jahreszeit „Topfgärten“

Braunschweig Unsere Zeitung verlost drei Exemplare des Buches von Daniela Wirtz „Topfgärten – Mein blühendes POTTpourri für draußen“, das im Verlag Bloom‘s erschienen ist. Ob im Topf oder im Kübel: Tolle Bepflanzungen bringen Farbe und Leben auf Balkon und Terrasse. Dieses Buch bietet Ideen und Gestaltungsvorschläge für Outdoor-Oasen für jede Jahreszeit.

Rufen Sie Samstag von 0 bis Sonntag 24 Uhr an: (0 13 78) 90 11 00* * 0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, abweichender Mobilfunktarif. Geben Sie Name, Anschrift und Telefonnummer an, oder senden Sie eine SMS mit dem Text: BZV0 an 9 96 99** **SMS 0,50; VD2-Anteil 0,12 €.

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Foto: Bloom‘s