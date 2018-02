Theater Wolfsburg „Konstellationen“

Wolfsburg Unsere Zeitung verlost 3 mal 2 Karten für das Schauspiel „Konstellationen“ am Sonntag, 25. Februar, 18 Uhr im Scharoun Theater in Wolfsburg.

Unsere Zeitung verlost 3 mal 2 Karten für das Schauspiel „Konstellationen“ am Sonntag, 25. Februar, 18 Uhr im Scharoun Theater in Wolfsburg. Bei einer Grillparty begegnet der bodenständige Imker Roland der Quantenphysikerin Marianne. Eine Ausgangsposition, aus der sich etwas entwickelt – oder eben nicht. Beziehungssituationen in allen möglichen Varianten, gespielt von Suzanne von Borsody und Guntbert Warns.

Rufen Sie Samstag von 0 bis Sonntag 24 Uhr an: (0 13 78) 90 11 00* * 0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, abweichender Mobilfunktarif. Geben Sie Name, Adresse und Telefonnummer an.

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Foto: Daniel Devecioglu