Ratgeber für mehr Erfolg

Wer sich weiter entwickeln will im Leben und noch Tipps braucht, dem hilft die neue Vortragsreihe „Weiterkommen“ im BZV Medienhaus. Den Anfang macht Dr. Erkan Altun am Mittwochabend. Der Braunschweiger Strafverteidiger wird über die Stärkung des Charakters sprechen und erklären, wie man sich auch in Konfliktsituationen treu bleiben kann.

Neun impulsgebende, inspirierende und ideenreiche Abende mit jeweils 90 Minuten geballter Wissenspower sollen bis zum 14. November folgen. Die Besucher erleben erfahrene Referenten aus Wirtschaft und Wissenschaft, die Tipps, Anregungen und Fachwissen an die Hand geben, um zukünftige Herausforderungen erfolgreich zu meistern.

Ob beruflich oder privat: Wer weiterkommen will, muss sich ständig weiterbilden. Die neue Veranstaltungsreihe „Weiterkommen“ vereint Infotainment und fundiertes Wissen. Themen von „Menschenkenntnis erzeugt Menschenkenner“ über „Speed fit – das Schnellprogramm für Leistungsträger“ bis zu erfolgreichen Strategien zum „Überleben in der digitalen Welt von morgen“ – für viele Fragen und Anforderungen der modernen Lebens- und Arbeitswelt ist ein Thema dabei.

Das BZV-Medienhaus holt die Experten jetzt nach Braunschweig und bietet so qualifizierte Bildungsangebote zur persönlichen und beruflichen Entwicklung mit national renommierten Top-Referenten.

Wann: 7. Februar bis 14 November, jeweils 19 Uhr

Wo: BZV-Medienhaus Braunschweig, Hintern Brüdern 23

Karten: Einzelticket: 45 Euro

9er-Abo: 360 Euro

PROGRAMM Mittwoch, 7. Februar: „Charakter stärken – Ein Plädoyer für Werte und Moral“, Dr. Erkan Altun Mittwoch, 14. März: „Wir sind Gedächtnis: Wie unsere Erinnerungen bestimmen, wer wir sind“, Prof. Dr. Martin Korte Mittwoch, 11. April: „Organisieren Sie noch oder leben Sie schon?“, Cordula Nussbaum Mittwoch, 16. Mai: „Speed fit – das Schnellprogramm für Leistungsträger“, Dr. Dr. Michael Despeghel Mittwoch, 6. Juni: „Überleben in der digitalen Welt von morgen“, Oliver Geisselhart Mittwoch, 15. August: „Menschenkenntnis erzeugt Menschenkenner“, Gereon Jörn Mittwoch, 12. September: „Gesund powern – effektiv abschalten“, Thomas Eberl Mittwoch, 17. Oktober: „Lebe deinen Beat“, Martin Klapheck – Der Piano-Referent Mittwoch, 14 November: „Niemand erkennt mein Genie“, Margit Hertlein