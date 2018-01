Peine Das junge Theater Bonn bringt den Klassiker der jungen Literatur am Mittwochnachmittag auf die Bühne.

„Unendliche Geschichte“ in den Peiner Festsälen

„Die unendliche Geschichte“ – ein Klassiker der jungen Literatur – wird am Mittwochnachmittag in den Peiner Festsälen aufgeführt. Das Junge Theater Bonn bringt die Geschichte des elfjährigen Bastian Balthasar Bux, der ständig von seinen Klassenkameraden gehänselt wird, auf die Bühne. Mit Hilfe des Buches „Die Unendliche Geschichte“ entflieht er in das Land Phantasien. Das Nichts verschlingt jedoch immer größere Teile des Landes, und die Kindliche Kaiserin ist schwer krank. Doch keiner der vielen Ärzte des Landes kann ihr helfen.

Karten sind im Servicebüro des Kulturrings Peine, Winkel 30 sowie unter Tel: (05171) 1 56 66 oder per E-Mail an ticket@kulturring-peine.de erhältlich.