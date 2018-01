Phantom der Oper: Das liebestolle Monster

Das maskierte Monster zeigt am Ende doch Herz für seine entführten Geliebte.Foto: Veranstalter

Braunschweig Am Dienstag wird in der Braunschweiger Stadthalle Arndt Gerbers Musical „Das Phantom der Oper“ aufgeführt.

Auf Basis der weltbekannten Romanvorlage von Gaston Leroux aus dem Jahr 1911 erwecken Librettist Paul Wilhelm und Komponist Arndt Gerber den Klassiker erneut zum Leben. Die finsteren Katakomben des altertümlichen Pariser Opernhauses sind das Reich des Phantoms.

Es verbirgt sein grausam entstelltes Antlitz hinter einer Maske und schreckt weder vor Erpressung noch vor Gewalt zurückt.

Von der Welt unverstanden, gelingt es nur der jungen Sängerin Christine Daaé, das zerrissene Herz des Entstellten zu erweichen. Sie entfacht in ihm eine sehnsuchtsvolle Liebe. Besessen von ihrem großen Talent, erteilt er ihr Gesangsunterricht und beginnt damit, ihre Karriere mit allen Mitteln zu fördern.

Doch weder dieser Plan noch die Liebe des Ungeheuers gehen in Erfüllung. Als Christine sich anderweitig verlobt, entführt es die Opernsängerin in sein Reich in der Tiefe und hält sie dort gefangen…

Die Produktion des Veranstalters ASA-Event in Bietigheim-Bissingen setzt bei den Kostümen und dem Bühnenbild möglichst originalgetreu auf das fabulöse Flair von Paris des 19. Jahrhunderts. Ein großes Orchester, Balletttänzer und internationale Sänger sind dabei.