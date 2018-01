Gewinnspiel: Zwei Jahre, acht Monate und achtundzwanzig Nächte

Unsere Zeitung verlost drei Exemplare des Buches von Salman Rushdie „Zwei Jahre, acht Monate und achtundzwanzig Nächte“, der bei Penguin erschienen ist. Rushdie erzählt eine zeitlose Liebesgeschichte in einer Welt, in der die Unvernunft regiert. Er verwebt die Märchenwelt mit der heutigen Wirklichkeit und spart nicht an Kritik.

Rufen Sie Montag von 0 bis 24 Uhr an: (0 13 78) 90 11 00*

* 0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, abweichender Mobilfunktarif. Geben Sie Name, Anschrift und Telefonnummer an.

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.